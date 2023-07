Biden e Zuppi hanno discusso dei bambini deportati dall’Ucraina

Nel colloquio alla Casa Bianca, il presidente americano Joe Biden e l’inviato speciale del Vaticano, il cardinale Matteo Zuppi, hanno discusso degli sforzi della Santa sede nel fornire aiuti umanitari all’Ucraina.

Concluso l’incontro tra Biden e l’inviato del Vaticano

L’incontro alla Casa Bianca tra Joe Biden e l’inviato del Vaticano per la pace in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi, si è concluso [alle 1:06 ora italiana, ndr]. Lo riferiscono giornalisti sul posto. Il colloquio è durato quasi due ore.

Biden al cardinale Zuppi, spero Papa continui ministero

Nel loro colloquio oggi alla Casa Bianca, Joe Biden ha espresso al cardinale Matteo Zuppi, inviato del Vaticano per la pace in Ucraina, il suo auspicio che papa Francesco “prosegua nel suo ministero e nella leadership globale”. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Biden e Zuppi hanno discusso bambini deportati da Ucraina

Il presidente americano Joe Biden e l’inviato speciale del Vaticano, il cardinale Matteo Zuppi, hanno discusso degli sforzi della Santa sede nel fornire aiuti umanitari per affrontare le sofferenze causate dall’aggressione della Russia in Ucraina, nonché dell’impegno del Vaticano per il ritorno dei bambini ucraini deportati con la forza. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Fonte: Ansa