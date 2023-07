Così la premier Giorgia Meloni nel 31° anniversario della strage di via D'Amelio, dove il 19 luglio 1992 morirono il giudice Borsellino e cinque agenti della scorta

La lettera della premier Giorgia Meloni nel giorno dell’anniversario di via D’Amelio, dove il 19 luglio 1992 furono assassinati il giudice Borsellino e cinque agenti della scorta.

Borsellino, Meloni: “La lotta alla mafia è parte di noi”

L’impegno antimafia non si esaurirà mai, perché “la lotta alla mafia è parte di noi, è un pezzo fondante della nostra identità, è la questione morale che orienta la nostra azione quotidiana”. Così la premier Giorgia Meloni in una lettera al Corriere nel giorno dell’anniversario di via D’Amelio, dove il 19 luglio 1992 furono assassinati il giudice Borsellino e cinque agenti della scorta. E definisce “stucchevole il tentativo di alcuni di strumentalizzare la mia impossibilità — data da altri impegni concomitanti — di partecipare anche alla tradizionale fiaccolata di Palermo, alla quale ho sempre orgogliosamente preso parte”.

Fonte: Ansa