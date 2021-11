Card. Bassetti (CEI): “Sul lavoro anche un solo morto è troppo”

“Anche un solo morto in un luogo lavorativo appare onestamente troppo”: lo ha affermato il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, in un intervento video per la tappa conclusiva di “Uil tour 2021″, l’iniziativa del sindacato sulla sicurezza sul lavoro”.

Bassetti: “E’ una vera e propria strage”

“La questione è drammatica”, “è una vera e propria strage”, “reagire è un dovere”, ha detto il cardinale riportato da Ansa. Di qui “un appello a tutti: legislatori, imprenditori, società civile perché si faccia il possibile per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il lavoro è vita. Mai più accada di vedere associata una attività professionale alla morte o all’invalidità o a malattie croniche”.

Troppe morti bianche

L’ultima morte sul lavoro in ordine di tempo è avvenuta lo scorso 23 novembre a Rodano, nella città metropolitana di Milano, in un cantiere nella zona industriale della cittadina. Vittima un operaio 46enne. Guardando all’estero oggi in Siberia (Russia) sono morti almeno 6 operai in un incidente in miniera.

