Incidente sul lavoro, operaio perde la vita nel milanese

Una nuova vittima di un incidente sul lavoro. Si chiamava Fabrizio Franzinelli, aveva 46 anni ed abitava a Brenno, nel bresciano, l’operaio deceduto oggi a Rodano, comune del milanese, sommerso da due metri di terra franata in un cantiere nella zona industriale della cittadina.

Cos’è successo

Secondo una prima ricostruzione, nel cantiere in via Papa Giovanni XXIII gli operai erano impegnati nella fase di sbancamento, ovvero stavano togliendo le protezioni laterali che servono proprio a impedire alla terra di collassare sullo scavo, una trincea lunga circa 6-7 metri, larga meno di due e altrettanto profonda. Avevano appena agganciato delle catene per rimuovere le paratie quando, nel farlo, un versante della trincea è crollato, seppellendo così l’operaio. Il corpo dell’uomo è stato recuperato quasi subito grazie a una escavatrice che si trovava già nel cantiere. Il personale del 118 però non ha potuto far altro che accertarne il decesso.

