Appello del presidente delle Cei, Bassetti per la difesa della famiglia in avvio dell'anno "Amoris Laetitia" e nel quinto anniversario della pubblicazione dell'omonima esortazione apostolica di papa Francesco sull'amore familiare

Il presidente della Cei invoca la difesa della famiglia. Nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia il cardinale Gualtiero Bassetti ha organizzato una “due giorni” della Chiesa diocesana dedicata alla figura di san Giuseppe. Nel 150° anniversario della sua proclamazione a Patrono della Chiesa. In avvio dell’anno della Famiglia “Amoris Laetitia”. E nel quinto anniversario della pubblicazione dell’omonima esortazione apostolica di papa Francesco sull’amore familiare.

Bassetti portavoce della famiglia

A promuovere la “due-giorni” di Perugia sulla famiglia sono stati gli uffici diocesani per la pastorale familiare e giovanile. Assieme al Capitolo della Cattedrale e della Confraternita del Santissimo Sacramento. Di San Giuseppe. E del Sant’Anello. Con l’esposizione straordinaria dell’antica e venerata reliquia che la tradizione vuole attribuire all’anello con cui Maria fu sposata a san Giuseppe. Denominata appunto “Sant’Anello“.

Matrimonio cristiano

Il cardinale Gualtiero Bassetti ha richiamato il Catechismo della Chiesa cattolica. “‘Il matrimonio cristiano è segno efficace. Sacramento dell’Alleanza di Cristo e della Chiesa. Poiché ne significa e ne comunica la grazia. Il matrimonio fra battezzati è un vero sacramento della Nuova Alleanza. Anzi è esso stesso un’alleanza. Cioè un’alleanza matrimoniale'”. Secondo il presidente della Cei “lo speciale anno dedicato alla famiglia ci permette di dare ancora più risalto all’importanza di una tale preziosa alleanza. Necessaria non solo per la Chiesa. Ma per l’intera società“.

Amoris laetitia

Evidenzia il cardinale Bassetti: “Il matrimonio non è solo l’espressione della fede e di un sentimento religioso. Come papa Francesco ha sottolineato nell’esortazione apostolica ‘Amoris laetitia’. La famiglia è un bene da cui la società non può prescindere. La famiglia però, ha bisogno di essere protetta. E, così facendo, sarà salvaguardato non solo il sacramento. Ma l’intera società. La crisi della coppia destabilizza la famiglia. E può arrivare, attraverso le separazioni e i divorzi, a produrre serie conseguenze sugli adulti. I figli. E la società. Indebolendo l’individuo e i legami sociali“.

