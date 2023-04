Pavia celebra Sant’Agostino 13 secoli dopo la traslazione del corpo nella città lombarda. Tante le iniziative culturali in programma fino a dicembre per la celebrazione del santo. A partire dagli appuntamenti con Massimo Cacciari, la proiezione della pellicola a lui dedicato con Franco Nero, Alessandro Preziosi e Monica Guerritore. Oltre a una mostra immersiva permanente. 1300 anni fa le spoglie di Sant’Agostino Vescovo di Ippona furono traslate dalla Sardegna a Pavia. Era il 723, evento avvenuto per iniziativa del re longobardo Liutprando. Illuminato sovrano di un regno che si estendeva dal nord al centro e al sud. Occupando per quasi due secoli una parte significativa del Paese.

Nel segno di Agostino

Ha preso il via con l’arrivo di una lunga staffetta rievocativa del percorso del Santo partita da Cagliari il 18 marzo, un vasto programma di iniziative commemorative. Vengono coinvolti a livello trasversale, illustri rappresentanti del mondo della cultura, dello spettacolo, della filosofia, oltre a quello religioso. Atestimonianza del forte legame della città con Sant’Agostino e dell’enorme patrimonio culturale ad esso correlato. Partita da Cagliari, il 18 marzo scorso la staffetta è coordinata dalla Associazione Cammino di Sant’Agostino. E coadiuvata da diverse sezioni del Club Alpino Italiano e da Gruppi Scout.

Progetto

Ha attraversato le località tradizionalmente poste sul percorso delle Sante Spoglie del Vescovo di Ippona. Genova, Sampierdarena, Savignone, San Sebastiano Curone. Volpedo, Casei Gerola, Cava Manara. Fino a Pavia. Nella Basilica di San Pietro in ciel d’Oro i partecipanti alla Staffetta sono stati accolti dal Priore dei Padri Agostiniani, padre Antonio Baldoni Ricordare questo evento a distanza di 1300 anni significa anzitutto rendere omaggio al grande Santo e pensatore. Padre della Chiesa. Figura imprescindibile della cultura universale e ancora oggi di grande attualità. Ma è anche un avvenimento di straordinaria importanza. Offre, infatti, spunti di riflessione intellettuale e spirituale a una platea vastissima. Un percorso che offre occasioni interessanti di promozione di Pavia e della Lombardia. Il progetto è un complesso e articolato mosaico di eventi e occasioni. Vede coinvolti nelle celebrazioni di questo fondamentale anniversario una molteplicità di attori pubblici e privati.