Xi e Putin contro “la pressione politica e militare Usa”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 715. In un colloquio telefonico, il presidente cinese Xi Jinping ha detto al presidente russo Vladimir Putin che la Cina e la Russia devono resistere alle interferenze straniere nei loro affari interni, con chiaro riferimento alle questioni Taiwan (per la Cina) e Ucraina (per la Russia).

Xi a Putin: “Dobbiamo resistere alle interferenze straniere”

La Cina e la Russia devono difendere risolutamente la loro sovranità e resistere alle “interferenze di forze esterne nei loro affari interni”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping in un colloquio telefonico con l’omologo russo Vladimir Putin.

Xi e Putin denunciano “la politica di doppio contenimento” degli Usa

Nella loro conversazione telefonica, il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin hanno denunciato “la politica di doppio contenimento della Russia e della Cina” da parte degli Usa. Lo ha detto il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov. I due leader respingono “la pressione politica e militare da parte degli Stati Uniti”, ha aggiunto Ushakov.

Fonte: Ansa