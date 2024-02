Ad essere stata fortemente contraddetta è stata la convinzione di Pechino secondo cui l’America è in declino terminale. Pechino è stata sorpresa, secondo il capo della Cia, dalla “ volontà degli Stati Uniti di infliggere e assorbire un danno economico per contrastare l’aggressione di Putin. E dalla capacità degli Usa di “mobilitare i propri alleati per fare lo stesso“. Più vicino alle coste cinesi, la resilienza della rete americana di alleati e partner nell’Indo-Pacifico ha costretto Pechino a riflettere”. “Oggi tocca all’Ucraina; domani potrebbe essere Taiwan “, ha detto a Washington il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Dopo aver incontrato il capo del Pentagono Lloyd Austin e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, Stoltenberg si è recato al Congresso Usa per sostenere la causa ucraina. Sullo sfondo dell’impasse dei negoziati bipartisan sui nuovi fondi a Kiev. Stoltenberg incontrando i parlamentari americani ha ribadito che il sostegno all’Ucraina è “nel nostro interesse per la sicurezza”.

Leadership globale

“Se il presidente Putin vincesse, sarebbe una tragedia per gli ucraini. Ma ciò renderebbe anche il mondo più pericoloso e tutti noi più insicuri”, ha affermato Stoltenberg. “Incoraggerà altri leader autoritari, non solo il presidente Putin, ma anche la Corea del Nord, l’Iran e la Cina, a usare la forza”, ha proseguito, ammonendo che se “oggi tocca all’Ucraina, domani potrebbe capitare a Taiwan “. Intanto la strada del dialogo resta fondamentale. “Cina e Italia, due grandi civiltà antiche, guidate dal Partenariato strategico globale, possono continuare a sostenere lo ‘Spirito della Via della Seta‘. Basato sui concetti di pace e cooperazione, apertura e inclusione, apprendimento reciproco e mutuo vantaggio”. E’ la valutazione dell’ambasciatore cinese a Roma Jia Guide rispetto all’uscita dell’Italia dalla Via della Seta nell’anno in cui ricorre il ventesimo anniversario della firma del Partenariato. Definito della premier Giorgia Meloni “un faro” per l’avanzamento della collaborazione tra i due Paesi. Il Partenariato, afferma il diplomatico, “ha fatto sì che le relazioni tra Italia e Cina si siano attestate in prima linea tra i rapporti di Pechino con gli altri Paesi dell’Unione Europea“.

Dialogo con Pechino

Nell’ultimo periodo, l’Italia ha più volte ribadito di attribuire grande importanza a questo Partenariato strategico globale. E ha affermato la sua volontà di rafforzare la cooperazione concreta con la Cina, posizione che la Cina apprezza molto”. Secondo l’ambasciatore, “in un mondo in cui le sfide globali si fanno più serie, rafforzare ulteriormente il Partenariato strategico globale sino-italiano, mettere in atto l’intesa raggiunta dai leader dei nostri due Paesi durante l’incontro ai margini del Vertice G20 di Bali, opporci insieme ai confronti tra i blocchi, e rafforzare dialogo e cooperazione sono scelte che rispondono agli interessi per la sicurezza e lo sviluppo dei nostri due Paesi. Così come delle zone e del mondo intero”. Jia Guide si dice convinto che, con la prossima visita in Cina di Sergio Mattarella, il capo dello Stato e il presidente cinese Xi Jinping “potranno fissare la rotta per il futuro sviluppo delle relazioni sino-italiane, continuando a dare un forte impulso e guidando il Partenariato strategico globale bilaterale verso una nuova fase di sviluppo. Nonché dando il via insieme ad un nuovo capitolo per continuare a tramandare la millenaria amicizia che lega i due Paesi culle di antiche civiltà“.

Nodo Taiwan