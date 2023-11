Ue: la dorsale idrogeno italiana è un progetto di comune interesse

Nella prima lista dei progetti di comune interesse sulle infrastrutture energetiche, svelata oggi dall’Ue, è compresa la dorsale italiana per il trasporto dell’idrogeno.

Il progetto italiano

C’è anche la dorsale italiana per il trasporto di idrogeno tra Italia, Austria e Germania tra i progetti, già in corso o da sviluppare, che coinvolgono il nostro Paese inseriti nella prima lista Ue dei progetti di comune interesse (Pci) sulle infrastrutture energetiche svelata oggi a Bruxelles.

Le altre opere

Sulla lista figurano anche le interconnessioni delle reti elettriche tra Corsica e Sardegna e tra Sicilia e Tunisia, due progetti analoghi per collegare Italia e Austria, due proposte per il trasporto della CO2 via tubo e il progetto già selezionato per la connessione gas con Malta.

Fonte: Ansa