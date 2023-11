Israele – Hamas: negoziati in corso con il Qatar

Una delegazione diplomatica di Doha è arrivata a Tel Aviv per contribuire allo sviluppo delle trattative

Il quotidiano Haartez ha riportato che, una delegazione di Doha, è giunta in Israele per discutere dell’evoluzione nei negoziati finalizzati alla liberazione degli ostaggi, dopo l’estensione di ulteriori due giorni della tregua annunciata ieri.

I negoziati in corso

Un aereo della Qatar Airways, che sabato ha portato una delegazione da Doha in Israele, è atterrato di nuovo un’ora fa in Israele. Lo riporta Haaretz, sostenendo che la delegazione è arrivata con l’obiettivo di discutere i possibili sviluppi dei negoziati per la liberazione degli ostaggi israeliani.

Fonte: Ansa