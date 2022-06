UE approva il salario minimo. Schmit: “Tappa importante per l’Europa sociale”

Raggiunto l’accordo sulla direttiva Ue per il salario minimo. Lo ha annunciato la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (EMPL) sul suo account Twitter. L’intesa dovrà ora essere approvata in via definitiva sia dal Parlamento che dal Consiglio Ue.

“Una tappa importante per l’Europa sociale”. Così la presidenza di turno francese dell’Ue ha commentato l’intesa raggiunta stanotte sulla direttiva per il salario minimo tra Consiglio, Parlamento e Commissione Ue. “Nel pieno rispetto delle diversità nazionali – si legge in un tweet – il provvedimento favorirà dei salari minimi adeguati nell’Ue e lo sviluppo della contrattazione collettiva”.

L’accordo politico tra le istituzioni Ue sul salario minimo “è un messaggio forte e chiaro ai cittadini europei: nessuno dovrebbe trovarsi in povertà mentre lavora. Questo è lo strumento giusto per fare in modo che la povertà lavorativa appartenga al passato e corrisponde anche ai nostri obiettivi: l’economia deve essere al servizio delle persone”, ha commentato l’intesa il commissario Ue al Lavoro, Nicolas Schmit, stamani in conferenza stampa.

Il salario minimo “è una misura concreta” e sono “molto ottimista” sulla ratifica anche da parte dei governi nazionali, ha indicato il commissario, ricordando che “una delle proposte principali emerse dalla Conferenza sul futuro dell’Europa” da parte dei cittadini “è un salario minimo adeguato nell’Ue”.

“Siamo riusciti passare da uno dei principi cardine dei diritti sociali a una proposta che ora siamo molto vicini a trasformare in uno strumento efficace per garantire una migliore convergenza salariale nell’Ue – ha concluso Smith -. Era un impegno fin dall’inizio di questa Commissione”.

“Non imporremo un salario minimo all’Italia, non è questo il punto”, ha specificato il commissario Ue al Lavoro Schmit. “Sono molto fiducioso che alla fine il governo italiano e le parti sociali raggiungeranno un buon accordo per rafforzare la contrattazione collettiva, soprattutto per coloro che non sono ben tutelati, e alla fine arriveranno alla conclusione che potrebbe essere importante introdurre il sistema salariale minimo in Italia. Ma spetta al governo italiano e alle parti sociali farlo”, sottolinea Schmit, riportato da Ansa.

“Nei nostri orientamenti politici abbiamo promesso una legge per garantire salari minimi equi nell’Ue. Con l’accordo politico sulla nostra proposta su salari minimi adeguati, portiamo a termine il nostro compito. Le nuove regole tuteleranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro paghi”. Lo scrive su Twitter il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando l’accordo politico raggiunto nella notte sul salario minimo.

