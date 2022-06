Cesena: 12enne muore schiacciato dal muletto che stava guidando

Un ragazzino di 12 anni è morto schiacciato dal muletto che stava guidando nell’azienda agricola di famiglia a Sant’Andrea in Bagnolo, in provincia Cesena.

Come riporta il Corriere di Romagna, quando si è verificata la tragedia il ragazzo era in compagnia del fratello maggiore. Dai primi accertamenti sembra che si stesse impegnando per spostare il muletto da una parte all’altra dell’azienda agricola posta a ridosso dell’intersezione tra via Bagnolo e via Mensa: un mezzo che era in disuso da tempo e che doveva essere collocato a qualche decina di metri da dove era posteggiato.

🔴#Cesena, #bambino di 12 anni muore schiacciato dal muletto nell'azienda agricola di famiglia. Secondo quanto ricostruito, come riporta il Corriere di Romagna, sembra che si stesse impegnando per spostare da una parte all’altra dell’azienda agricola il muletto. 🇮🇹 pic.twitter.com/k9unI6ktlo — WORLDWIDENEWS24 (@Ucrainarussia) June 7, 2022

La dinamica della tragedia: il muletto in un fosso

Ma, percorsi alcuni metri, il muletto si è ribaltato finendo addosso al 12enne e schiacciandolo con il suo peso. Nello specifico, sembra che il muletto si sia rovesciato cadendo nel piccolo fosso a lato di via Mensa – come si evince anche dalle foto postate sui social – durante la manovra di retromarcia. Immediati i soccorsi che però non hanno potuto fare altro che accertare la morte del ragazzo. Ora si indaga sulle responsabilità di questa tragedia.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.