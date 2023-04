Ucraina: l’esercito russo continua ad avanzare su Bakhmut

La guerra in Ucraina giunge al giorno 412. L’esercito russo continua ad avanzare su Bakhmut, in Ucraina orientale, ma sta subendo perdite “significative”: lo scrive nel suo ultimo report il think tank statunitense Isw (Institute for the Study of War). I filmati geolocalizzati pubblicati il 9 e il 10 aprile mostrano che le forze militari russe hanno compiuto progressi marginali a nord-ovest di Khromove (2 chilometri a ovest di Bakhmut), nel sud-ovest e a nord, a 15 chilometri dalla città.

Filorussi, ucraini pronti ad attraversare il Dnipro a Kherson

Le truppe di Kiev si stanno preparando ad attraversare il fiume Dnipro nella regione di Kherson, in Ucraina meridionale, ma i loro tentativi sono destinati al fallimento, ha detto all’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti il governatore ad interim della regione Vladimir Saldo. “Sulla riva destra del Dnipro, le unità nemiche stanno manovrando, cambiando posizione e creando false posizioni, vengono trasferiti personale militare e attrezzature, vengono assemblate imbarcazioni.

Ci sono segni di preparativi per un tentativo di attraversare il Dnipro e tenere segreta questa manovra”, ha affermato Saldo. Il quale si è detto fiducioso che, in generale, “il nemico non abbia forze sufficienti per attraversare il fiume”. “Prima di tutto, si tratta di equipaggiamento, armi, munizioni e mezzi di supporto. Hanno raggiunto un numero sufficiente di persone. Sul Dnipro o sul Liman sono possibili provocazioni, anche di grandi dimensioni, ma sono destinate al fallimento”, ha aggiunto. Nei mesi scorsi le truppe del Cremlino si sono ritirate dalla riva destra del Dnipro e si sono acquartierate sulla riva sinistra.

Ucraina: Kiev, necessari 5mila specialisti per sminare Paese

L’Ucraina ha bisogno di 5.000 specialisti per sminare il suo territorio, ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov citato dai media locali. Reznikov ha stimato che potrebbero essere necessari fino a 30 anni per rimuovere completamente le mine posizionate dai russi sul territorio ucraino. Secondo il ministro dell’Interno ucraino Ihor Klymenko, quasi un terzo del Paese è stato minato dall’inizio dell’invasione. Il Servizio di emergenza statale ucraino aveva affermato in precedenza che l’Ucraina avrebbe bisogno di almeno 10 anni per sminare i suoi territori dopo la guerra.

Zelensky: “Ciò che rafforza i nostri soldati protegge il mondo”

“Tutto ciò che rafforza la difesa ucraina contro il terrore russo, e dà ai nostri soldati maggiori opportunità di movimento attivo, protegge tutti nel mondo”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “il termine sconfitta dovrebbe accompagnare il termine aggressore, ed è solo la vittoria ucraina che lo garantirà”.

