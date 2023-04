Berlusconi: sesta notte al San Raffaele, medici “cautamente ottimisti”

È stata un'altra notte tranquilla, la sesta di ricovero all'ospedale San Raffaele, per Silvio Berlusconi

È stata un’altra notte tranquilla, la sesta di ricovero all’ospedale San Raffaele, per Silvio Berlusconi. Lo si apprende da fonti ospedaliere. “I medici sono molto soddisfatti di come Berlusconi risponde alle cure, attendiamo i prossimi giorni con la dovuta cautela, ma c’è un certo ottimismo”. Così il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, a Radio Anch’io su Radiouno.

Notte tranquilla al San Raffaele

L’ex premier è in terapia intensiva nell’ospedale milanese da mercoledì mattina. Al momento non sono previsti bollettini medici. All’ospedale è arrivato anche Orazio Fascina, padre di Marta, che quotidianamente si reca a far visita al presidente di Forza Italia.

Prima aveva fatto ingresso in ospedale il professor Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi e primario di terapia intensiva al San Raffaele.

All'ospedale San Raffaele di Milano , dove Silvio Berlusconi è ricoverato da mercoledì scorso, è arrivato anche Orazio Fascina, padre di Marta, che quotidianamente si reca a far visita al presidente di Forza Italia.

