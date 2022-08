Ucraina: Aiea prevede una missione permanente a Zaporizhzhia

L’Aiea prevede di istituire una missione permanente nella centrale nucleare di Zaporizhzhia: lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia, Rafael Grossi, secondo quanto riporta la Tass.

#NuclearExplained: radioactive waste explained in 2 minutes. pic.twitter.com/rqdqqiheYI — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 30, 2022

Il convoglio di auto della missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha lasciato stamattina alle 6 Kiev e si è diretto verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar.

Grossi: “L’Aiea entrerà nella centrale nucleare di Zaporizhzhia”

Il direttore generale Rafael Grossi ha detto ai giornalisti presenti a Kiev: “Ci stiamo finalmente muovendo, dopo diversi mesi di sforzi. L’Aiea entrerà nella centrale nucleare di Zaporizhzhia”.

Il team di ispettori dell’Agenzia è attualmente in viaggio verso la centrale e Grossi ha aggiunto che la sua squadra ha in programma di trascorrere “alcuni giorni” nell’impianto. In precedenza Grossi aveva detto che la missione sarebbe durata fino a sabato.

👷 @RafaelMGrossi and a team of experts & inspectors have set off for the IAEA Support & Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ), to help ensure nuclear safety and security at #Ukraine's Zaporizhzhya NPP and undertake vital safeguards activities.

👉 https://t.co/IrcPxHuukI pic.twitter.com/0IzcLDYsxO — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 29, 2022

Il più grande impianto nucleare d’Europa é nelle mani dell’esercito russo dall’inizio di marzo e da diverse settimane è bersagliato dai bombardamenti, con le parti in conflitto in Ucraina che si accusano a vicenda dei raid.

Il direttore generale dell’Agenzia ha assicurato che la missione dell’Aiea diretta verso le zone di combattimento ha ricevuto chiare garanzie di sicurezza.

Zelensky: “Faremo di tutto per sostenere la missione Aiea”

“I rappresentanti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) sono già arrivati nel nostro Paese e stanno per visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia”. Lo ha detto nel suo consueto videomessaggio serale alla Nazione il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver incontrato la delegazione dell’agenzia Onu, guidata dal direttore generale Grossi.

The @iaeaorg mission headed by the agency's general director @rafaelmgrossi met with @ZelenskyyUa in #Kyiv. The President of #Ukraine hopes that the mission will get to the #ZaporizhzhiaNPP through security corridors and will do everything "to avoid a global threat." pic.twitter.com/Y5vjsG7FdZ — SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) August 30, 2022

“Questa – ha proseguito Zelensky – è una missione importante e stiamo facendo di tutto per garantire che si svolga in sicurezza e funzioni al massimo. Sfortunatamente, la Russia non ferma le provocazioni proprio nelle direzioni da cui la missione deve arrivare all’impianto, ma mi auguro che la missione dell’Aiea possa iniziare a lavorare”.

“Gli occupanti non lasciano l’impianto, continuano a bombardare, non portano via armi e munizioni dal territorio della centrale nucleare. Intimidiscono i nostri lavoratori. Il rischio di un disastro radioattivo dovuto alle azioni russe non diminuisce nemmeno per un’ora”, ha aggiunto il presidente ucraino.

