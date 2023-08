Ucraina: 174 mila km quadrati di terra sono contaminati da oggetti esplosivi

Le autorità di Kiev hanno sottolineato che, dall’inizio del conflitto, si sono verificati quasi 2500 casi di danni ambientali per un ammontare di 52 miliardi di euro.

I danni all’ambiente

Quasi 2.500 casi di danni ambientali causati dalla guerra sono stati registrati in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, secondo le autorità di Kiev. “In più di 500 giorni di guerra sono stati registrati quasi 2.500 casi di danni all’ambiente, per un danno totale stimato in 52 miliardi di euro“, afferma la vicepremier e ministro dell’Economia ucraina Yulia Svyrydenko in un post su Facebook. Secondo la Svyrydenko, a causa dell’invasione russa 174.000 chilometri quadrati di terra ucraina sono potenzialmente contaminati da oggetti esplosivi.

Fonte: Ansa