Niger: Ecowas ha annunciato l’attivazione delle truppe

La Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (Ecowas) ha annunciato di aver iniziato l’attivazione di un contingente militare per il Niger.

L’annuncio di Ecowas

La Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (Ecowas) ha annunciato di “aver avviato l’attivazione” della sua “Forza di attesa per il ripristino dell’ordine costituzionale nella Repubblica del Niger“. In un post sul suo account X, l’Ecowas aggiunge che la prevista riunione di oggi ad Accra in Ghana del Comitato dei capi di stato maggiore della Difesa della Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale sarà incentrata proprio sul “finalizzare i piani di dispiegamento” di tali truppe.

Le dichiarazioni di Blinken

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto di vedere ancora una possibilità per la diplomazia di invertire un colpo di stato in Niger, mentre il blocco dell’Africa occidentale mantiene la pressione sui governanti militari a Niamey. “Restiamo molto concentrati sulla diplomazia per ottenere i risultati che vogliamo, ovvero il ritorno all’ordine costituzionale, e credo che continui ad esserci spazio per la diplomazia per raggiungere quel risultato”, ha detto Blinken.

Fonte: Ansa