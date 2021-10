Entra in un bar, uccide una ragazza e ne ferisce altre due: arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso a coltellate una ragazza in un bar di Luserna San Giovanni, nel Torinese. L’omicidio è avvenuto intorno all’1.30 di questa notte: l’uomo è entrato nel locale, ha ucciso la donna e ha ferito altre due persone, che non sono però in gravi condizioni. Ancora non è chiaro il movente. I carabinieri stanno verificando se l’uomo conoscesse la vittima o se, prima di accoltellarla, le abbia fatto delle avance.

