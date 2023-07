Thailandia: rinviato sine die voto per la nomina di Pita a premier

Lo scorso 19 luglio la Corte costituzionale thailandese aveva sospeso Pita Limjaroenrat dal suo mandato di premier perché stava indaga su un caso che è stato sottoposto ai giudici.

Thailandia, rinviato sine die voto per nomina premier

E’ stato rinviato a tempo indeterminato il voto, previsto giovedì, per la nomina del primo ministro in Thailandia. Lo ha annunciato il presidente del parlamento thailandese, prolungando la situazione di stallo politico del regno a più di due mesi dalla vittoria elettorale dei partiti di opposizione. Il candidato riformista Pita Limjaroenrat, il cui partito ha ottenuto il maggior numero di seggi, non era riuscito a ottenere voti sufficienti in due sedute. “Dobbiamo annullare” nell’attesa di una decisione della Corte costituzionale su Pita, ha detto il presidente dell’Assemblea Wan Muhamad Noor Matha.

Fonte: Ansa