La Grecia continua a bruciare. Dopo i roghi di Rodi e Corfù di ieri, gli incendi colpiscono anche l’sola di Eubea situata nel Mare Egeo vicina alla terraferma.

Grecia: dopo Rodi e Corfù, in fiamme anche l’isola di Eubea

Resta alto l’allarme in Grecia per gli incendi che infuriano nelle isole di Rodi e Corfù, alimentati dai forti venti, mentre il Paese affronta una nuova ondata di temperature in aumento, che oggi è previsto superino i 41°C fino a raggiungere i 44°C nella Grecia centrale, secondo il servizio meteorologo nazionale ellenico Emy.

Secondo fonti della protezione civile riprese dai media, gli incendi hanno colpito anche la seconda isola più grande della Grecia, Eubea o Evia, dove in un villaggio settentrionale la scorsa notte è stato emesso dalle autorità un ordine di evacuazione.

Ieri le autorità hanno evacuato da Corfù circa 2.500 persone, dopo che oltre 19.000 persone, in gran parte turisti spaventati, sono state trasferite in luoghi sicuri dall’isola di Rodi, dove oltre 250 vigili del fuoco, con il supporto di elicotteri ed aerei antincendio, da una settimana lottano contro le fiamme. Molte regioni del Paese continuano in allerta rossa. Sono oltre 500 gli incendi domati dai vigili del fuoco nel Paese negli ultimi 12 giorni, secondo i dati diffusi dalla protezione civile, citati da Afp.

Fonte: Ansa