Syrsky: “L’esercito ucraino deve cambiare per vincere”

Il nuovo comandante in capo delle forze armate di Kiev ha rilasciato la sua prima dichiarazione pubblica dopo aver assunto l’incarico

Il generale Oleksandr Syrsky è stato nominato dal presidente Zelensky capo di stato maggiore delle forze armate ucraine. Il militare, nella sua prima dichiarazione pubblica, ha rimarcato la necessità di evolversi delle truppe di Kiev per vincere la guerra contro i russi.

La dichiarazione

L’esercito ucraino dovrà evolversi ed essere pronto a modificare il modo in cui combatte le forze russe per vincere la guerra: lo ha detto oggi il nuovo comandante in capo delle forze armate di Kiev, Oleksandr Syrsky.

Il primo commento pubblico

“Solo i cambiamenti e il miglioramento continuo dei mezzi e dei metodi di guerra ci permetteranno di avere successo su questa strada”, ha detto Syrsky nel suo primo commento pubblico da quando ha assunto l’incarico.

Fonte: Ansa