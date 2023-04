Sudan, 270 mila persone potrebbero fuggire in Ciad e Sud Sudan

Secondo le previsioni dell’Unhcr, dopo che in Sudan è stata concordata una tregua di 72 ore, fino a 270 mila persone potrebbero rifugiarsi in Ciad e Sud Sudan.

I civili in fuga

Secondo l’Onu fino a 270 mila persone potrebbero fuggire dalla guerra che sta sconvolgendo il Sudan in Ciad e Sud Sudan. Secondo l’Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), dopo che in Sudan è stato concordato un cessate il fuoco di 72 ore tra le parti in guerra sotto gli auspici degli Stati Uniti, fino a 270 mila persone potrebbero fuggire verso il Ciad e il Sud Sudan.

Le dichiarazioni dell’Unhcr

La rappresentante dell’Unhcr in Ciad Laura lo Castro ha detto che nel Paese sono arrivati 20 mila rifugiati e l’organizzazione si aspetta che arrivino fino a 100 mila persone “nel peggiore dei casi”. D’altra parte, “in Sud Sudan, lo scenario più probabile è quello di 125 mila rifugiati sud-sudanesi di ritorno e 45 mila rifugiati”, ha dichiarato la rappresentante Unhcr Marie-Hélène Verney, durante un briefing con la stampa.

Fonte: Ansa