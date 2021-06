Nuova fuoriuscita di lava dallo Stromboli: esplosioni nell’area nord

Il cratere del vulcano Stromboli continua a regalare spettacolo con i lanci di lapilli incandescenti e la fuoriuscita di lava che finisce anche in mare. La nuova fase dell’attività del vulcano delle Eolie, che si è intensificata ieri pomeriggio, è stata ripresa da una troupe della tv francese TF1.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania (INGV), segue l’evolversi dell’attività di spattering con le esplosioni dalle bocche attive nell’area craterica nord.

Sempre l’Ingv ha pubblicato un secondo post sulla propria pagina Twitter in merito all’altro grande vulcano siciliano, tra i più attivi al mondo: l’Etna.

Anche oggi 12 giugno 2021 l'Etna da spettacolo. Leggete qui gli ultimi comunicati dell'INGV-Osservatorio Etneo qui: https://t.co/tJmhC0MNDm pic.twitter.com/yXGUISuVSB — INGVvulcani (@INGVvulcani) June 12, 2021

Sia lo Stromboli, sia l’Etna sono vulcani in costante attività, tra i più attivi al mondo, e spesso capita che abbiano delle attività nello stesso giorno. E’ avvenuto anche lo scorso 9 giugno, come raccontato nel video, il TG web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) realizzato in collaborazione con ANSA – Scienza & Tecnica. Ma i due vulcani, speiga il vulcanologo Boris Behncke, non sono collegati tra loro perché hanno due magmi diversi: “Il magma dell’Etna viene da una profondità di circa 30 km – spiega Behncke nel video – mentre quello dello Stromboli da circa 200”.

