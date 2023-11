Von del Leyen: “Alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani”

Von der Leyen apre la conferenza per un'Alleanza globale contro i trafficanti a Bruxelles: "Lavoreremo insieme per aggiornare la legislazione dell'Ue e applicare il protocollo contro il traffico di migranti"

La presidente della Commissione Ue von der Leyen ha lanciato la proposta di un’alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani: “Dobbiamo stabilire nuove partnership bilaterali che si concentrino sulle rotte ma anche abbiamo anche bisogno di un’Alleanza globale”, ha detto Von der Leyen aprendo la conferenza per un’Alleanza globale contro i trafficanti a Bruxelles. La Conferenza raccoglie i rappresentanti di 57 Paesi del mondo. Per l’Italia partecipa il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Von der Leyen lancia Alleanza globale contro i trafficanti

“Sappiamo quanto sia difficile affrontare il traffico dei migranti ma quando abbiamo unito le forze abbiamo fatto progressi. Dalla mia visita a Lampedusa abbiamo unito le forze con l’Italia. La gestione della crisi è importante ma non è abbastanza. Serve una risposta sistemica che escluda i trafficanti da queste attività”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, aprendo la conferenza per un’Alleanza globale contro i trafficanti a Bruxelles. “Dobbiamo stabilire nuove partnership bilaterali che si concentrino sulle rotte ma anche abbiamo anche bisogno di un’Alleanza globale”, ha aggiunto.

La Conferenza organizzata raccoglie i rappresentanti di 57 Paesi del mondo ed era stata annunciata da von der Leyen allo State of Union dello scorso settembre. Per l’Italia partecipa il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Dobbiamo cooperare tra Paesi membri e agenzie con un unico centro europeo che coordini le informazione. Europol deve aumentare le proprie forze per affiancare i Paesi membri”, ha spiegato von der Leyen annunciando anche un aggiornamento della legislazione europea per rendere più efficace la lotta al traffico”, ha spiegato von der Leyen. “Dobbiamo prevenire e dissuadere le persone di affidare la propria vita ai trafficanti. Il miglior modo di salvare vite e’ evitare che queste persone intraprendono quel viaggio”, ha aggiunto.

Von der Leyen: “Aggiorneremo leggi Ue contro i trafficanti”

Dal potenziamento dell’Europol ad un protocollo ad hoc, fino ad una maggiore cooperazione con i Paesi terzi. Ursula von der Leyen, parlando alla Conferenza sull’Alleanza globale contro i trafficanti di essere umani ha accennato alla nuova proposta europea per rendere più efficace l’azione dell’Ue. “Lavoreremo insieme per aggiornare la legislazione dell’Ue e applicare il protocollo contro il traffico di migranti, per afforzare il ruolo di Europol e potenziare il centro europeo contro il traffico di migranti”, ha sottolineato la presidente della Commissione ribadendo la necessità di “intensificare la cooperazione con i Paesi partner per affrontare questo problema a livello globale”.

“Il traffico di migranti è una sfida globale e comune. Dobbiamo unire i nostri pesi. Iniziare una nuova era di cooperazione con un’alleanza globale per combattere i trafficanti. Dare una possibilità migliore a milioni di persone. Per questo stiamo lanciando un appello all’azione, aperto a tutti coloro che vogliono unirsi a noi”, ha spiegato von der Leyen.

Fonte: Ansa