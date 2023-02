Sisma in Turchia, Meloni: “Solidarietà dall’Italia alle popolazioni colpite”

La Russia ha inviato in Turchia due aerei con 100 soccorritori per aiutare le autorità turche nelle operazioni di salvataggio in corso in seguito al terremoto

“Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue costantemente, aggiornata dal Dipartimento della Protezione Civile, gli sviluppi del devastante terremoto che ha colpito la Turchia, al confine con la Siria. Esprime vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite”. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Protezione civile disponibile per soccorsi

“La Protezione Civile italiana ha già fornito la propria disponibilità per contribuire al primo soccorso” in seguito al terremoto che ha colpito la Turchia. Lo riferisce Palazzo Chigi nel comunicato con cui la premier Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alle popolazioni colpite.

Sisma in Turchia, Tajani: “Vicinanza dall’Italia”

“Ho appena parlato con il ministro degli Esteri della Turchia Mevlut Cavusoglu per esprimergli la vicinanza dell’Italia e per mettere a disposizione la nostra Protezione civile”. Così il ministro Antonio Tajani su Twitter.

Sisma in Turchia: la Russia invia i soccorsi

La Russia ha inviato in Turchia due aerei con 100 soccorritori per aiutare le autorità turche nelle operazioni di salvataggio in corso in seguito al terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud est del Paese e il nord della Siria. Lo rende noto Anadolu. Oltre 700 persone hanno perso la vita a causa del sisma, almeno 284 in Turchia e almeno 427 in Siria.