E’ salito ad almeno 237 morti – ma sale di minuto in minuto – il bilancio delle vittime nel nord della Siria dopo il terremoto di magnitudo 7.9 avvenuto nella notte nel sud della Turchia, vicino al confine tra i due paesi. Almeno 76 le vittime in Turchia, ma il bilancio potrebbe salire drammaticamente. Decine i palazzi distrutti. Lo rendono noto le autorità locali.

Potente terremoto di magnitudo 7.8 colpisce vicino a Gaziantep nel sud della Turchia – USGS. 02:17. pic.twitter.com/yNgwX9fCcG — ❤️‍🔥🇷🇺🏅 (@elisamariastel1) February 6, 2023

Terremoti: Turchia, scossa magnitudo 7.9 nel sud

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 3:17 ora locale (le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep. La scossa è stata seguita pochi minuti dopo da una forte replica di magnitudo 6.7, con ipocentro a soli 10 km di profondità ed epicentro tra la provincia di Gaziantep e quella di Kahramanmaraş.

🇹🇷 Stima rapida dei danni utilizzando CATDAT per il terremoto in Turchia nell'ordine di 11.400 morti (intervallo: da 3.200 a 25.900) con stime di danni economici nell'ordine di oltre $ 10 miliardi di dollari. pic.twitter.com/ZXysuNJoBa — 𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓪𝓶𝓸𝓼𝓬𝓪 (@VittorioFerram1) February 6, 2023

Sisma Turchia: tre le forti repliche, ‘danni e crolli’

Sono state tre le forti repliche seguite al terremoto di magnitudo 7.9 avvenuto alle 4:17 ora locale (le 2:17 in Italia) tra Turchia e Siria. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato le tre scosse alle 2:28, 2:36 e 2:58 ora italiana con magnitudo rispettivamente 5.6 (rivista al ribasso da 6.7), 5.2 e 5. Ancora non si hanno notizie ufficiali di vittime, ma i media locali parlano di diversi edifici danneggiati e di crolli in alcune città del sud del Paese.

Allerta tsunami, allarme anche in Puglia

In seguito al sisma avvenuto tra Siria e Turchia e sulla base dei dati elaborati dal Centro allerta tsunami (Cat) dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il dipartimento della Protezione civile ha diramato un’allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane che potrebbe interessare anche le coste pugliesi a partire da quella di Gallipoli dalle ore 6:40 circa Il livello di allarme è rosso e si raccomanda alla popolazione di evitare di percorrere a piedi o in auto tutti i tratti costieri e le strade del litorale nella fascia oraria dalle ore 6:30 fino all’emissione del messaggio di cessato allarme. L’allerta indica la possibilità di un pericolo reale per le persone che si trovano vicino alla costa, specialmente se in zone poco alte, o addirittura più basse, rispetto al livello del mare. Anche un’onda di solo 0,5 metri di altezza – spiega la Protezione civile – può generare pericolose inondazioni e fortissime correnti.

Alle 7:32 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato che è stato revocato l’allerta maremoto per possibili onde sulle coste italiane in seguito al sisma di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria registrato alle ore 02.17. La revoca è stata disposta sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Ingv. È ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria in Sicilia, Calabria e Puglia, dove era stata sospesa a scopo cautelativo, dalle 6.30.

Sisma in Turchia: distrutta la cattedrale di Iskenderun

La Chiesa dell’Annunciazione di Iskenderun, cattedrale cattolica risalente al 19esimo secolo, è stata in gran parte distrutta dal terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito il sud est della Turchia provocando almeno 76 morti e 440 feriti. Lo fanno sapere all’ANSA fonti nella comunità cattolica in Turchia. Il sisma ha colpito anche la zona del nord della Siria nelle vicinanze con il confine turco dove sono morte almeno 110 persone e i feriti sono centinaia.

Distrutto il castello di Gaziantep

Il castello di Gaziantep, struttura di epoca romana costruita nel terzo secolo, è stato distrutto dal terremoto che ha colpito il sud est della Turchia e il nord della Siria. Lo rende noto CnnTurk mostrando immagini dell’edificio ridotto ad un cumulo di macerie. Il sisma di magnitudo 7.8 ha provocato la morte di almeno 76 persone nel sud est della Turchia e almeno 237 in Siria. I feriti sono centinaia.

Fonte: Ansa