Sisma: oltre 21mila morti. Il Pkk sospende le “operazioni” in Turchia

E’ arrivato ad oltre 21 mila vittime il bilancio del terremoto che lunedì scorso ha colpito la Turchia meridionale e la Siria, dove si scava ancora mentre il numero degli sfollati è incontenibile.

L’ultimo conteggio registra 17.674 morti in Turchia e 3.377 in Siria, portando il totale delle vittime confermate a 21.051. In serata un bambino di 10 anni è stato estratto vivo dalle macerie a 90 ore dal crollo, ma per soccorrerlo è stato necessario amputargli un braccio.

Turchia: Pkk sospende ‘operazioni’ dopo terremoto

Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha sospeso temporaneamente le sue “operazioni” in Turchia dopo i terremoti che hanno colpito il sud del Paese: lo ha annunciato un funzionario militare del gruppo considerato una formazione terroristica da Ankara. “Stop alle operazioni nelle città della Turchia. Abbiamo deciso di non condurre alcuna operazione finché lo Stato turco non ci attaccherà”, ha dichiarato Cemil Bayik, un alto funzionario del movimento, citato dall’agenzia di stampa Firat, vicina al Pkk.

Fonte: Ansa