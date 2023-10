Serie di terremoti di magnitudo 6.3 nel nord dell’Afghanistan

L'Afghanistan occidentale è stato sconvolto da una serie di forti scosse di terremoto ravvicinate, due delle quali di magnitudo 6.3. Non ci sono ancora notizie sui danni e sulle eventuali vittime

L’Afghanistan occidentale, vicino ad Herat è stato sconvolto da una serie di scosse di terremoto ravvicinate molto forti che hanno toccato per due volte la magnitudo di 6.3: lo segnala l’istituto geosismico statunitense Usgs, che rileva una prima oscillazione di 6.3, seguita da altre quattro di 5.5, 4.7, di nuovo 6.3 e 5.9, il tutto a una quarantina di chilometri. Il primo sisma ha colpito alle ore 11.00 locali e una fonte giornalistica dell’Afp ha riferito della gente che è uscita dagli edifici e scesa in strada. A Herat una folla di gente riempie le strade. Si segnalano danni e paura ma non ci sono ancora notizie di vittime.

Fonte: Ansa