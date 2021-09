Cartabia firma la richiesta di estradizione dal Pakistan dei genitori di Saman

La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica, ha firmato e trasmesso al Pakistan le due domande di estradizione per i genitori di Saman Abbas, indagati per l’omicidio della figlia e ricercati da Interpol a livello internazionale.

La 18enne, secondo quanto emerso, sarebbe stata uccisa da alcuni familiari la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio scorsi dopo aver rifiutato di sottostare ad un matrimonio combinato dalla sua famiglia con un parente molto più grande di lei in Pakistan. Il corpo non è ancora stato ritrovato, ma le ricerche non si sono mai fermate.

L’arresto dello zio di Saman

Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, è stato arrestato ieri – 22 settembre – in un quartiere della periferia di Parigi in esecuzione di un mandato di arresto europeo dopo un’operazione di polizia congiunta avvenuta tra la polizia francese e i Carabinieri afferenti al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia.

L’arrestato è ritenuto dagli investigatori l’esecutore materiale del delitto con l’autorizzazione dei genitori della vittima e la complicità dei cugini della ragazza. In particolare – dalle risultanze investigative – è emerso che lo stesso avrebbe occultato in concorso il cadavere della vittima presumibilmente nelle serre dell’azienda dove lavorava il padre di Saman.

L’attività investigativa è stata svolta mediante un monitoraggio di profili social attraverso utenze a lui non riconducibili. In particolare, al momento dell’arresto – avvenuto dopo sessantasette giorni di serrate indagini – Hasnain si trovava in un’abitazione con altri connazionali pakistani risultati estranei ai fatti. Al momento del fermo, non aveva con sé alcun documento ma è stato riconosciuto dagli operatori delle forze dell’ordine grazie ad un neo sul volto.

