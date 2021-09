Eitan, udienza: intesa tra le famiglie, per ora il bimbo resta in Israele

C’è un’intesa tra la famiglia Biran e la famiglia Peleg per “gestire” la routine di Eitan Biran da oggi all’8 ottobre. Il giudice ha stabilito la ripresa delle udienze a partire dall’8 ottobre per 3 giorni consecutivi. Nel frattempo – hanno aggiunto gli avvocati – le famiglie hanno chiesto il totale silenzio stampa per proteggere il bambino. Allo stato attuale, quindi, Eitan resta in Israele, almeno fino alla ripresa delle udienze.

Lo hanno annunciato gli avvocati della famiglia Biran al termine della prima udienza al tribunale di Tel Aviv (in Israele) per la causa sull’affidamento del bimbo di 5 anni, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone nella quale perirono il padre, la madre e il fratellino.

Prima udienza a Tel Aviv. La zia paterna: “Voglio che torni a casa”

E’ iniziata stamane la prima udienza della causa sul caso del piccolo Eitan. “Voglio vedere mio nipote a casa, sono preoccupata per lui”, ha detto Aja Biran, la zia paterna del bambino, all’ingresso del tribunale. E’ stata lei a intentare la causa contro il nonno materno per riportare in Italia Eitan.

Udienza a porte chiuse

Poco prima della zia, visibilmente emozionata, sono arrivati in tribunale la nonna materna di Eitan, Etty Peleg Cohen, e sua figlia Gali, che aveva annunciato di voler adottare il bambino. In aula c’è anche Shmuel Peleg, il nonno materno che ha portato in Israele il piccolo e che è indagato a Pavia per sequestro di persona aggravato dalla minore età. La giudice ha dato il consenso alla presenza in aula solo a Shmuel Peleg e ad Aja Biran. Gli altri familiari sono stati fatti uscire e l’udienza si è svolta a porte chiuse.

Faida familiare

“Attendiamo l’udienza e confidiamo nei giudici che decidano sulla base della Convenzione dell’Aja sui rapimenti internazionali di minori“, avevano detto gli zii paterni, Or e Aya, in attesa dell’udienza di oggi a Tel Aviv, fissata dopo l’istanza della zia che aveva chiesto il rientro immediato in Italia del bambino.

“Eitan deve rimanere “in Israele, da ebreo, in una scuola israeliana e in un ambiente israeliano” avevano risposto gli zii materni, assicurando che il bambino era “contento” di stare con loro. Oggi, la decisione del giudice ha messo forse la parola “fine” – almeno temporaneamente – ad una faida familiare sulla pelle del più vulnerabile.

