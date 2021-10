Tragedia sul set di “Rust”: Alec Baldwin spara con pistola di scena, muore una donna

Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito dopo che il celebre attore Alec Baldwin ha sparato con una pistola di scena su un set cinematografico del New Mexico. Lo riporta BBC News.

La polizia dello stato americano ha detto che Baldwin ha scaricato l’arma durante le riprese del film western Rust ambientato nel XIX secolo al Bonanza Creek Ranch, una popolare location per le riprese. Baldwin è il co-produttore del film e interpreta il suo omonimo, un fuorilegge il cui nipote di 13 anni è stato condannato per omicidio accidentale.

Actor Alec Baldwin fatally shot one person and injured another in what seem to be an accident on the set of his new movie involving a prop gun. Production has been halted due to the ongoing investigation but authorities say no charges have been filed #alecbaldwin #DallasDistrict pic.twitter.com/b4fSpbfTA3

Un portavoce di Baldwin ha detto all’agenzia di stampa AP che l’incidente ha comportato il mancato funzionamento di una pistola a salve. Le armi da fuoco vere sono spesso utilizzate nelle riprese e sono caricate con cartucce a salve che creano un lampo e un botto senza scaricare un proiettile. In questo caso, qualcosa non ha funzionato e due persone sono state colpite dai proiettili.

Here’s the thread about Halyna that I posted last year when we released the movie.

I was lucky to have known her and to have worked with her. ❤️ https://t.co/FgorxuqwMv

— Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021