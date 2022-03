Paralimpiadi: Bertagnolli oro nella supercombinata di sci

E' la seconda medaglia per l'Italia della XIII edizione dei Giochi Paralimpici Invernali. Niente medaglie per gli azzurri nello Snowboard Cross

Medaglia d’oro per Giacomo Bertagnolli nella supercombinata maschile di sci alle Paralimpiadi di Pechino. Per Bertagnolli, portabandiera dell’Italia, è la secondo medaglia dopo l’argento in SuperG. Nella categoria vision impaired, l’azzurro ha chiuso terzo la manche di superg, per poi dominare in lungo e in largo in slalom, prendendosi il quarto oro della sua carriera. Seconda medaglia azzurra in questa manifestazione. E’ la seconda medaglia per l’Italia della XIII edizione dei Giochi Paralimpici Invernali.

📸 Fotostoria di un successo 🥇 Le immagini del trionfo di Giacomo Bertagnolli nella super combinata! Prima medaglia d'oro per la spedizione 💙, seconda per il portabandiera 🇮🇹dopo l'argento in super G di ieri. AVANTI COSI' 💪!!!#WinterParalympics | #Beijing2022 pic.twitter.com/DPre8y2iVG — Comitato Italiano Paralimpico (@CIPnotizie) March 7, 2022

Dall’argento all’oro per Bertagnolli

Dopo la delusione nella discesa libera e l’argento in SuperG, Giacomo Bertagnolli porta quindi a casa il primo oro per l’Italia ai Giochi Paralimpici di Pechino 2022. Perfetta la prova nello slalom dell’azzurro, che fa il miglior tempo di manche e si mette dietro l’austriaco Aigner e il britannico Simpson.

#Beijing2022: Il medagliere azzurro 🥇🥈🥉

Grazie all'acuto di Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli nel Super G di categoria Vision Impaired, l'Italia conquista la prima medaglia della XIII edizione dei Giochi Paralimpici Invernali.#WinterParalympics | #Beijing2022 pic.twitter.com/oIDm8h12yS — Comitato Italiano Paralimpico (@CIPnotizie) March 6, 2022

Dopo i tre ori di Pyeongchang per Bertagnolli, punta di diamante della spedizione paralimpica azzurra, è arrivato anche il primo di questa edizione cinese.

OROOOOOOOO!!!! 🥇 Giacomo Bertagnolli è medaglia d'oro nella Supercombinata maschile vision impaired ai Giochi paralimpici invernali di @Beijing2022. Per Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli si tratta del secondo podio in Cina dopo l'argento di ieri nel Super-G. pic.twitter.com/kQYlitzggq — Comitato Italiano Paralimpico (@CIPnotizie) March 7, 2022

Lo Snowboard Cross in…bianco

Niente medaglie per gli azzurri nello Snowboard Cross. Mirko Moro e Riccardo Cardani si fermano ai quarti di finale. Jacopo Luchini non supera la semifinale. Passano i due cinesi Ji Lijia e Zhu Yonggang, oro e bronzo in finale. Per Luchini sesto posto nella classifica generale.

Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli non hanno dubbi: "E' un'emozione fantastica, una grandissima giornata!" Ascolta insieme a noi le parole dei due protagonisti azzurri, medaglia 🥈 nel Super G categoria Vision Impaired. 💙💯 Orgogliosi 🇮🇹#WinterParalympics | #Beijing2022 pic.twitter.com/dpiHaBJP4I — Comitato Italiano Paralimpico (@CIPnotizie) March 6, 2022

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.