Palazzo Chigi: stanziati nuovi fondi per il contrasto alla povertà educativa

La viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, nel corso di una conferenza tenutasi a Palazzo Chigi, ha annunciato lo stanziamento di cinquanta milioni di euro per realizzare azioni di contrasto alla povertà educativa minorile.

I fondi stanziati

Cinquanta milioni di euro per realizzare “azioni coordinate in 15 aree socioeducative strategiche” per minori e famiglie che vivono in quartieri a maggior rischio di degrado sociale grazie ad un’alleanza tra pubblico, privato e privato-sociale.

L’indirizzo strategico

Lo ha annunciato, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, la viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci illustrando l’iniziativa promossa dal Comitato di indirizzo strategico del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, insediato alla Presidenza del Consiglio.

Fonte: Ansa