Covid, Oms: “Con Omicron una nuova tempesta è in arrivo”

“Una nuova tempesta sta arrivando” in Europa con la variante Omicron del Covid che “entro poche settimane dominerà in più Paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari, già sotto pressione, sull’orlo del baratro”. Lo afferma il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge.

Omicron is a variant of the virus that causes #COVID19. To protect yourself and others:

💉 Get vaccinated as soon as it's your turn

😷 #WearAMask

↔️ Keep physical distance and avoid crowds

🪟 Open windows

💪 Cough/sneeze into your elbow

👐 Clean your hands

