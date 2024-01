Nuova scossa di terremoto 5.6 a Ishikawa

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata nella prefettura centroccidentale giapponese Ishikawa, la stessa già colpita da un violento sisma di magnitudo superiore a 7.6.

Le vittime del sisma, con epicentro vicino alla città di Wajima, sono oltre trenta. Oltre 100 edifici sono stati sono stati distrutti o gravemente danneggiati. Scattata la solidarietà internazionale: il presidente francese Macron ha assicurato tutto il sostegno necessario.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 10:37 ora locale (le 2:17 in Italia) nella prefettura centroccidentale giapponese Ishikawa, colpita il primo gennaio da un violento sisma di magnitudo superiore a 7. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano.

🔴🔴 [DATI #RIVISTI] #terremoto Mwp 5.6 ore 02:17 IT del 02-01-2024 a Near west coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] Prof= 55.1 Km #INGV_37261361 https://t.co/z23cSGuuvd

— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 2, 2024