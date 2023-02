Napoli, arrestato spacciatore che percepiva il reddito di cittadinanza

Un uomo di quarantotto anni, originario del quartiere Barra di Napoli, è stato arrestato dai militari dell’Arma dei Carabinieri, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dai successivi controlli effettuati, il sospettato è risultato essere un beneficiario del reddito di cittadinanza.

Il controllo e l’arresto

Il sospettato percorreva via Serino a bordo della sua auto quando i militari lo hanno fermato e sottoposto a controllo. Egli aveva addosso cinquemila euro in contante ritenuto provento illecito. La perquisizione eseguita nella sua abitazione, invece, ha consentito di rinvenire 2,2 chili di cocaina divisa in cinque panetti, 129 grammi di hashish e una bustina di marijuana. Il quarantottenne è finito in manette e il suo arresto è stato convalidato. Ora si trova in carcere e i carabinieri, con la collaborazione dell’Inps, hanno avviato l’iter per la revoca del reddito di cittadinanza che riceveva puntualmente ogni mese.

Fonte: Ansa