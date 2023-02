Versilia, un incendio ha bruciato 150 ettari di boschi

Prosegue da ieri sera un incendio alle pendici del Monte Matanna, in Versilia, nel comune di Seravezza, in provincia di Lucca.

Le dimensioni dell’incendio

Lo ha reso noto oggi la Regione Toscana spiegando che “durante la notte, data la natura impervia della zona, è stato possibile effettuare solo osservazioni e manovre per il contenimento delle fiamme”. La stima provvisoria è di centocinquanta ettari di superficie percorsa dal fuoco.

Le operazioni di spegnimento

Da stamani intervengono a terra quattro squadre di operatori dell’Unione dei Comuni della Mediavalle, coordinati da due direttori delle operazioni del Sistema regionale antincendio. Sul posto è intervenuto un elicottero della flotta regionale che ha effettuato numerosi ‘sganci’ di acqua e ritardante. Nelle ultime ore ad affiancare l’elicottero si sono aggiunti anche due Canadair. Le fiamme, sospinte da una brezza sostenuta, si sono spostate in direzione del monte Piglione, bruciando prati a pascolo e boschi radi in quota. Al momento gli operatori stanno concentrando gli sforzi per cercare di chiudere l’incendio prima del tramonto. Il forte vento e il freddo della settimana passata, spiega la Regione, hanno asciugato il terreno e la vegetazione innalzando il rischio di incendi su tutto il territorio regionale. È raccomandata la massima attenzione nell’esecuzione degli abbruciamenti agricoli in campagna e nei castagneti.

Fonte: Ansa