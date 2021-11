Mottarone: elicottero solleva i rottami, effettuata la rimozione della cabina

Sono stati ultimi in tempi record gli ultimi preparativi dei vigili del fuoco sulle pendici del Mottarone, dove questa mattina è stata rimossa la cabina della funivia precipitata lo scorso 23 maggio causando la morte di 14 persone.

Tutto pronto. Dopo settimane di lavoro dei #vigilidelfuoco, previsto per domattina il trasporto a valle della cabina precipitata sul monte Mottarone il maggio scorso.

La diretta delle operazioni, dalle ore 9 circa di domani su https://t.co/OZM26xTTY4 pic.twitter.com/qeHgx87Y8M — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 7, 2021

I rottami, protetti da uno speciale telo per evitare che possa essere perso anche il pezzo più piccolo, sono stati agganciati da un elicottero Erickson S64 per essere trasportati al campo sportivo di Gignese e, da qui, caricati su un camion che li porterà nel capannone della Provincia al Tecnoparco di Verbania-Fondotoce. L’elicottero si è sollevato stamane alle 11:03 e l’operazione, durata pochi secondi, si è svolta come pianificato senza intoppi.

In quella sede la cabina sarà a disposizione dei periti della Procura e delle difese e si aprirà una nuova fase dell’indagine, coordinata dalla Procura di Verbania. Finora è stato accertato che l’utilizzo dei cosiddetti “forchettoni” ha impedito al freno di emergenza di entrare in funzione, ma non è ancora stata stabilita la causa della rottura del cavo.

Funivia del Mottarone, #vigilidelfuoco ancora impegnati nelle operazioni preparatorie alla rimozione della cabina. Dopo aver eliminato i materiali d'intralcio al trasporto con l'elicottero, previsto per lunedì #8novembre, le squadre hanno rimosso le parti trasportabili via terra pic.twitter.com/kniUnWG1JS — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 6, 2021

Il procuratore di Verbania ha assistito alla rimozione della cabina

Il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, ha assistito alle operazioni di recupero e di rimozione della cabina della funivia del Mottarone precipitata lo scorso 23 maggio. La parte superiore, carrello e testa fusa, è già stata prelevata dall’Erikson S64 dei vigili del fuoco; per quella inferiore, più leggera e meno importante ai fini delle indagini, si attende l’arrivo di un velivolo più piccolo.

Funivia del #Mottarone, prosegue in quota il lavoro dei #vigilidelfuoco preparatorio alla rimozione della cabina.

Stabilizzate ed imballate alcune parti, sono iniziate le manovre per assicurare con dei paranchi le parti sezionate nei giorni scorsi #5novembre pic.twitter.com/sl8JwJRLGQ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 5, 2021

