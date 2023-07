Meloni: “Per Zaki nessun baratto, ora la verità per Giulio Regeni”

La premier Giorgia Meloni è intervenuta stamane a “Non Stop News” su Rtl 102.5. Durante l’intervista, ha toccato diversi aspetti, dalla vicenda Zaki, alle elezioni Europee fino ai danni causati dal maltempo.

Meloni: “Per Zaki nessun baratto, ora verità per Regeni”

Nella liberazione di Patrick Zaki “non c’è stato alcun baratto” e “con lo stesso spirito continueremo anche a cercare verità e giustizia per Giulio Regeni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a “Non Stop News” su Rtl 102.5. “La strategia usata in precedenza”, ha poi aggiunto parlando delle trattative per la liberazione dello studente egiziano, “era sbagliata. Il nostro approccio è stato diverso: non ci relazioniamo con un atteggiamento di superiorità o paternalistico, ma da pari a pari pure nelle enormi differenze. Questo nuovo approccio – ha osservato – ha portato ad una apertura dell’Egitto”. “Le polemiche – ha concluso – non mi interessano, si fanno su qualsiasi cosa. Sono solo felice perché il caso si è risolto”.

Maltempo, Meloni: “Oggi la giornata più impegnativa”

“Sapevamo che oggi sarebbe stata la giornata più impegnativa. Abbiamo una situazione in cui si somma a temperature molto alte il vento e questo rende impossibile l’uso dei canadair”. “E’ una situazione complessa” ma la “Protezione civile è mobilitata, nessuno dei vigili del fuoco è andato in vacanza, e lo dico per ringraziare queste persone. Seguiamo minuto per minuto la situazione che è delicata”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a “Non Stop News” su Rtl 102.5

“Europee? Ricostruzioni di oggi campate in aria”

“Manca un anno alle elezioni e mi pare che le ricostruzioni di oggi siano campate in aria. Il mio obiettivo è fare crescere la famiglia dei conservatori e sta accadendo. Ma le cose si decidono dopo i risultati non prima”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Rtl.102.5 parlando del risultato in Spagna e delle sue possibili ripercussioni nelle alleanze europee.

Fonte: Ansa