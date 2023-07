Papa: “Sarebbe bella una Giornata Mondiale dei Bimbi”

Nella nuova puntata del podcast, papa Francesco accoglie con favore la proposta di organizzare una Giornata Mondiale dei Bambini, così come avviene oggi per i Giovani

I giovani si preparano alla GMG. Papa Francesco accoglie favorevolmente la proposta di un ragazzo di organizzare anche una Giornata Mondiale dedicata ai Bambini.

Papa Francesco, sarebbe bella una Giornata Mondiale dei Bimbi

Nella nuova puntata del podcast, papa Francesco accoglie con favore la proposta di organizzare una Giornata Mondiale dei Bambini, così come avviene oggi per i Giovani. “Sarebbe bello quello, mi piace tanto! E possiamo farla organizzare dai nonni”, risponde il Pontefice ad un messaggio di un bimbo di 9 anni. “Chiedere ai nonni che organizzino una giornata così. Una bella idea – aggiunge -. Ci penserò e vedrò come farla. Avanti e coraggio, salutami i tuoi nonni!”.

Durante la puntata, Bergoglio risponde alle domande di tanti giovani, tra cui anche due detenuti nella comunità Kayros – uno russo e uno romeno – che raccontano la loro esperienza con la giustizia. “Si va avanti con successi e con sbagli – dice loro il Papa -. E tante volte la società è crudele perché uno sbaglio ci qualifica per tutta la vita: ‘Questo ragazzo è bravo, studia bene, ma lui ha fatto quella cosa!’. Quel dito accusatore ci distrugge”.

“Vi dico una cosa – aggiunge -: voi non eravate soli nel vostro cammino, neppure quando avete fatto gli sbagli brutti, c’era il Signore lì. E il Signore pronto a prenderti per mano, per aiutarti a sollevarti”. Francesco invita i due ragazzi a reagire e rialzarsi. “La vita – conclude – non viene affossata dagli sbagli. I nostri sbagli tante volte ci fanno riflettere per andare avanti. L’importante è andare avanti sempre, non chiudersi. Se io sono caduto, mi alzo. Questa è la strada per tutti noi. Tutti noi nella vita abbiamo avuto cadute. Coraggio e avanti ragazzi, vedo che reagite bene. Coraggio! Non abbiate paura di sognare...Sì, i sogni sono sogni, sono semi di speranza, di cammino, di forza, per andare avanti”.

Fonte: Ansa