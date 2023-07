Al via il vertice di Vilnius. Stoltenberg: “Ucraina molto più vicina alla Nato”

Si sta svolgendo il primo giorno (di due) del vertice Nato a Vilnius, in Lituania. Stoltenberg, Ucraina ora molto più vicina alla Nato. Biden incontrerà Zelensky domani. Attacchi nel sud-est dell’Ucraina prima del vertice.

Usa: “Nato definirà il percorso di adesione a Kiev senza un calendario”

La Casa Bianca ha reso noto che la vertice di Vilnius la Nato definirà un “percorso” per l’adesione dell’Ucraina, ma senza un “calendario”. Lo ha detto la Casa Bianca. La Nato definirà un percorso di riforme per l’Ucraina, in modo che possa entrare a far parte dell’Alleanza, ma senza fornire un “calendario”, ha dichiarato questa mattina il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. Verrà elaborato un “percorso di riforme per l’Ucraina”, ma “non posso indicare un calendario”, ha detto Sullivan ai giornalisti a Vilnius, confermando anche che il Presidente Joe Biden incontrerà domani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Stoltenberg: “Ucraina ora molto più vicina alla Nato”

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si è detto fiducioso che il comunicato finale del vertice Nato invierà un messaggio positivo sul percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’Alleanza atlantica: “L’Ucraina si è avvicinata molto di più alla Nato, e questo dovrebbe riflettersi in tutte le decisioni dell’Alleanza’. Lo riporta il Guardian. Stoltenberg ha spiegato ai giornalisti a Vilnius che si sta lavorando alla formulazione del comunicato finale del vertice.

Ungheria: “Sosteniamo l’adesione della Svezia alla Nato”

La ratifica della candidatura svedese alla Nato da parte dell’Ungheria è ora “solo una questione tecnica”: “La nostra posizione è chiara, il governo sostiene l’adesione di Stoccolma all’Alleanza Atlantica. Il completamento del processo di ratifica è ora solo una questione tecnica”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Peter Szijjarto sul suo account Facebook prima di partire per il vertice Nato di Vilnius.

Biden vedrà Zelensky al vertice Nato mercoledì

Joe Biden incontrerà mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice della Nato a Vilnius. Lo riferisce un funzionario informato alla Cnn.

Attacchi nel sud-est dell’Ucraina prima del vertice Nato

Il ministero dell’Interno ucraino ha postato le foto dei danneggiamenti provocati dai detriti di droni lanciati nella notte su Kiev e distrutti dalla contraerea, come riferisce Rbc-Ukraine. Altri attacchi con artiglieria hanno riguardato la regione orientale di Dnipropetrovsk, e Odessa a sud, proprio poche ore prima dell’inizio del vertice Nato in Lituania. Non ci sono state vittime. Questa mattina è ancora in corso un’allerta aerea nelle regioni di Poltava, Kharkiv, Dnipro e Donetsk. L’Aeronautica militare ucraina ha spiegato che i russi hanno attaccato il Paese con droni Shahed-136/131: 26 su 28 sono stati distrutti.

Fonte: Ansa