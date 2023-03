Mattarella oggi a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà domani a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiava un gruppo di migranti

Il Capo dello Stato, secondo quanto si è appreso, si dovrebbe recare al Palasport, dove sono allineate le bare delle vittime del naufragio. Il naufragio ha provocato la morte accertata, al momento, di 67 persone ed un numero ancora imprecisato di dispersi.

Gip convalida il fermo di due scafisti

Il gip del Tribunale di Crotone ha convalidato il fermo di due scafisti della barca che si è schiantata sulla costa di Cutro causando la morte di 67 persone. I due, un turco di 50 anni e un un pakistano di 25 anni, sono stati fermati nella giornata di lunedì insieme ad un giovane di 17 anni, per il quale procede il Tribunale dei minorenni di Catanzaro che ha fissato l’udienza di convalida domani. Il gip Michele Ciociola ha disposto la misura cautelare in carcere per i due che sono indagati di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, naufragio colposo e lesioni. Un quarto scafista risulta indagato ma al momento è irreperibile.

67 vittime: l’ultimo corpo recuperato quello di una bimba

Sale a 67 il numero delle vittime del naufragio del barcone carico di migranti nelle acque di Steccato di Cutro. L’ultimo corpo, in ordine di tempo, ad essere stato recuperato dai soccorritori che stanno operando nella zona della tragedia, è quello di una bambina. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di ieri.

Morta anche la campionessa pakistana di Hockey

Si era imbarcata dalla Turchia all’Italia nella speranza di un futuro migliore la giocatrice di hockey pachistana, Shahida Raza, ma i suoi sogni si sono infranti di fronte alle coste calabresi dello Ionio. Non c’è stato nulla da fare per la sportiva di 27 anni, che è stata identificata tra le vittime del tragico incidente di un barcone di migranti avvenuto lo scorso fine settimana.

A confermare il decesso anche i funzionari della Pakistan Hockey Federation che hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia della donna, che ha rappresentato il suo Paese in diverse competizioni. Raza, che veniva chiamata con il nomignolo Chintu, era stata anche una giocatrice di calcio.

