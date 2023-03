A gennaio prosegue l’aumento del numero di occupati: sono oltre 23 milioni

A gennaio prosegue l’aumento del numero di occupati che arriva a superare 23milioni e 300mila. Lo indica l’Istat, diffondendo le stime su occupati e disoccupati.

A gennaio gli occupati crescono dello 0,2%, pari a +35mila unità, su base mensile e del 2%, pari a +459mila unità, nel confronto annuo, sulla spinta dei dipendenti permanenti (+64mila su dicembre 2022 e +464 mila su gennaio 2022), mentre diminuiscono quelli a termine (rispettivamente -12mila e -47mila). Il tasso di occupazione sale al 60,8% (+0,1 punti).

Istat: “disoccupazione gennaio sale al 7,9%,giovani al 22,9%”

A gennaio il tasso di disoccupazione sale al 7,9% (+0,1 punti su dicembre scorso), quello giovanile al 22,9% (+0,7 punti). Lo indica l’Istat diffondendo le stime mensili su occupati e disoccupati. Il numero di persone in cerca di lavoro cresce su base mensile (+1,7%, pari a +33mila unità) tra le donne e i minori di 50 anni. Nel confronto annuo, diminuisce invece il numero di persone in cerca di lavoro (-6,7%, pari a -143mila unità). Il tasso di inattività scende al 33,9% (-0,2 punti).

Scende il tasso di inattività al 33,9% (-0,2 punti su base mensile e -1,1 punti su base annua) e diminuiscono gli inattivi, ovvero le persone che non hanno un lavoro e non lo cercano. In particolare, su base mensile si registra a gennaio una diminuzione del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni dello 0,7% (pari a -83mila unità), mentre su base annua il calo è del 3,7% (pari a -478mila).

Lavoro: a gennaio +246mila donne in un anno

Dei 459mila occupati in più registrati a gennaio scorso rispetto a gennaio 2022, 246mila (+2,6%) sono donne e e 213mila uomini (+1,6%). E’ quanto indicano i dati Istat. Su base mensile l’incremento dell’occupazione di 35mila unità è dato da +30mila donne (+0,3%) e +5mila uomini. Per le donne a gennaio, però, cresce anche il numero delle disoccupate su base mensile (+38mila, +3,8%). Sempre rispetto al mese precedente, per le donne il tasso di occupazione e disoccupazione sono in crescita rispettivamente di 0,2 e 0,3 punti (al 51,9% e al 9,5%), mentre quello di inattività è in calo di 0,4 punti (al 42,6%). Per gli uomini i tassi risultano stabili (occupazione al 69,7%, disoccupazione al 6,7% e inattività al 25,2%).

Fonte: Ansa