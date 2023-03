Naufragio: trovato il corpo di una bimba, 67 le vittime accertate

Sale a 67 il numero delle vittime del naufragio del barcone carico di migranti nelle acque di Steccato di Cutro. Il ritrovamento è avvenuto in mattinata. L’ultimo corpo, in ordine di tempo, ad essere stato recuperato dai soccorritori che stanno operando nella zona della tragedia, è quello di una bambina.

Aperta la camera ardente a Crotone

La camera ardente al Palamilone, il palazzetto dello sport di Crotone, che accoglie le bare delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, è stata aperta in un’atmosfera di grande commozione e cordoglio dalla preghiera interreligiosa guidata dall’iman della moschea di Cutro, Mustafa Achik, e dal vescovo di Crotone, Angelo Raffaele Panzetta. C’è già tanta gente che è arrivata da tutta la Calabria per rendere omaggio alle bare poste sul parquet della struttura.

#Crotone, #naufragio #migranti: squadre a terra perlustrano la costa, mentre #sommozzatori e soccorritori acquatici a bordo di moto d’acqua operano in mare: proseguono da parte dei #vigilidelfuoco le ricerche dei dispersi a Steccato di Cutro [#28febbraio 10:45] pic.twitter.com/00eLeVe5Ot — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 28, 2023

Presenti tutti i 27 sindaci del crotonese e gli amministratori locali. Due signore crotonesi sono state le prime ad entrare per rendere omaggio alle vittime. “Speriamo sia l’ultima – ha detto una di loro tra le lacrime – dal governo devono vedere cosa fare”. “Siamo qui – ha aggiunto l’altra – perché è una tragedia immane che non può non colpirci. Siamo stati fortunati a nascere qui”. Tanta è la commozione tra quelle bare, molte delle quali bianche.

Fonte: Ansa