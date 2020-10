Maltempo: Banco Bpm e Credem in campo per famiglie e imprese

Credem sospende rate mutui in Piemonte e Liguria

Anche Credem ha previsto la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi. Una misura prevista per famiglie e imprese colpite dal maltempo in Liguria e Piemonte. La domanda di sospensione, fermo restando la regolarità del piano dei pagamenti, dovrà essere presentata – viene spiegato in una nota – alla filiale di riferimento corredata da un’autocertificazione che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’agevolazione. Tale misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora, fermo restando che gli interessi maturati durante il periodo di sospensione verranno corrisposti alla ripresa dei pagamenti e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.



Il maltempo non da tregua