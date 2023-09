Kim Jong-un è arrivato in Russia, in settimana incontra Putin

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato in Russia. L’incontro tra i due leader avverrà in settimana nell’estremo oriente russo.

Kim in Russia, incontro con Putin ‘in settimana

Il treno blindato su cui viaggia il leader nordcoreano Kim Jong Un è entrato in Russia, ha confermato l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, in vista di un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Il treno ha attraversato la regione di Primorsky dalla Corea del Nord, ha detto l’agenzia, mostrando le immagini di un treno verde scuro trainato lungo un binario da una locomotiva delle ferrovie russe. L’ingresso in Russia era stato rivelato in precedenza dal ministero della Difesa della Corea del Sud. Kim incontrerà Putin “entro questa settimana”, secondo i media russi. Esperti dicono che Mosca probabilmente chiederà a Pyongyang proiettili di artiglieria e missili anticarro in cambio di tecnologia satellitare avanzata e sottomarini a propulsione nucleare. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto ai media russi che i due leader discuteranno di “temi sensibili” ignorando gli “avvertimenti” degli Stati Uniti, secondo cui la Corea del Nord “pagherebbe un prezzo” se fornisse a Mosca armi per il conflitto in Ucraina. “Nel costruire le nostre relazioni con i nostri vicini, compresa la Corea del Nord, per noi la cosa più importante sono gli interessi dei nostri due Paesi, non gli avvertimenti di Washington”, ha aggiunto Peskov.

Cremlino, incontro Putin-Kim ‘nell’Estremo Oriente russo’

Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un “avrà luogo nell’Estremo Oriente russo”, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riferisce la Tass da Vladivostok. “Non sappiamo ancora (dove si svolgeranno i colloqui). In Estremo Oriente”, ha detto, aggiungendo che i colloqui si terranno tra le due delegazioni e anche in modalità individuale, seguiti da una cena ufficiale. Secondo il funzionario del Cremlino non è in programma alcuna conferenza stampa.

Putin, ‘stiamo sviluppando armi basate su nuovi principi fisici’

La Russia sta sviluppando armi basate su nuovi principi fisici che garantiranno la sicurezza dei Paesi nei prossimi anni: lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante l’8/o Forum economico orientale (Eef) in corso a Vladivostok. Lo riporta la Tass. “Se si guarda alla sfera della sicurezza, le armi basate su nuovi principi fisici garantiranno la sicurezza di qualsiasi Paese nella prossima prospettiva storica – ha affermato Putin – Lo capiamo molto bene e ci stiamo lavorando”. Lo sviluppo di queste armi – come laser, ultrasonici e armi a radiofrequenza – implica l’uso di nuove tecnologie, commenta la Tass.

Fonte: Ansa