Von der Leyen a Kiev: “Qui per parlare con Zelensky di adesione dell’Ucraina alla Ue”

Ursula von der Leyen è in visita a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e per parlare dell'adesione dell'Ucraina alla Ue

La guerra in Ucraina giunge al giorno 619. Ursula von der Leyen in visita a Kiev incontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Sono qui per parlare dell’adesione dell’Ucraina alla Ue e per incoraggiare e rassicurare il Paese: siamo saldamente al loro fianco”. Zelensky ha nominato un nuovo comandante delle Forze per le operazioni speciali.

Von der Leyen in visita a Kiev, incontro con Zelensky

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è arrivata in visita a Kiev. La missione nella capitale ucraina non era stata preannunciata per motivi di sicurezza. Nel corso della giornata, la numero uno dell’esecutivo comunitario avrà una serie di incontri con il presidente Volodymyr Zelensky e i rappresentanti politici del Paese. Von der Leyen parlerà in particolare dei progressi dell’Ucraina sul percorso di adesione verso l’Ue, in vista della presentazione del report di Bruxelles sull’allargamento in programma l’8 novembre.

Von der Leyen: “A Kiev per parlare dell’adesione all’Ue”

“Ogni volta che vengo in Ucraina provo un certo sentimento di tensione perché è una zona di guerra, ma ho anche la ferma convinzione di portare incoraggiamento e di rassicurare l’Ucraina: siamo saldamente al loro fianco”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al suo arrivo a Kiev. “Ho molti argomenti di cui parlare, a cominciare dall’allargamento e la richiesta dell’Ucraina di diventare parte dell’Ue. Parleremo anche del sostegno finanziario e militare a Kiev e del dodicesimo pacchetto di sanzioni” contro Mosca, ha evidenziato.

Zelensky nomina un nuovo comandante

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha oggi rimosso il generale Viktor Khorenko dall’incarico di comandante delle Forze per le operazioni speciali (Sof), affidandolo al colonnello Serhiy Lupanchuk. E’ quanto riportano i media locali. Il generale Viktor Khorenko, che comandava le Sof dal luglio 2022, “continuerà a svolgere compiti speciali come parte dell’intelligence della difesa del ministero della Difesa”.

Fonte: Ansa