Arriva la nuova perturbazione atlantica: rischio allagamenti al Nord e in Toscana

L'allerta maltempo non è finita. Dopo l'alluvione dei giorni scorsi, è in arrivo una nuova perturbazione atlantica con nuovi possibili danni e allagamenti, a partire proprio dalla Toscana

L’allerta maltempo non è finita. Dopo l’alluvione che ha colpito la Toscana e il Nord Italia, provocando diverse vittime e dispersi, è in arrivo una nuova perturbazione atlantica. E l’Italia teme le conseguenze di nuovi allagamenti.

Arriva nuova perturbazione atlantica: rischio allagamenti

Dopo la tragica alluvione che ha colpito la Toscana e le piogge abbondantissime che sono cadute su tutto il Nord Italia, è in arrivo l’ennesima perturbazione atlantica. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it ora pone l’attenzione sulla saturazione del terreno. Infatti, oltre ai danni alle infrastrutture queste piogge hanno saturato i terreni e ciò significa che non sono più in grado di assorbire ulteriori precipitazioni. “Tutto ciò si traduce in un aumento del rischio di nuovi allagamenti; l’acqua infatti rimane in superficie senza infiltrarsi, dilavando i terreni e aumentando il rischio di frane e smottamenti. L’acqua poi andrebbe ad ingrossare ulteriormente i fiumi. Con riferimento alla martoriata Toscana, basta ricordare la terribile alluvione del 1966 (avvenuta proprio tra il 4 e il 5 novembre) per capire il rischio che si potrebbe correre”.

La perturbazione del weekend inizierà a bagnare le regioni settentrionali nel corso di sabato pomeriggio e, verso sera, colpirà pure la Toscana, con precipitazioni abbondanti o molto abbondanti sempre sulle stesse zone, ovvero Liguria di levante, Toscana settentrionale, settori alpini, prealpini e Friuli Venezia Giulia.

Fonte: Ansa