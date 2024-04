Israele attacca l’Iran: colpita la base aerea militare di Esfahan

Israele ha attaccato l'Iran colpendo una base militare a Esfahan. I siti nucleari sono al sicuro. Israele aveva avvisato gli Stati Uniti che avrebbe compiuto ritorsioni contro l'Iran ma dagli Stati Uniti non era partito nessun via libera

Dopo giorni di attesa, è iniziato l’attacco di Israele all’Iran. Si è trattato di un “attacco limitato” tramite droni alla base aerea militare di Esfahan. I siti nucleari nei pressi di Esfahan sono in “totale sicurezza”. L’Iran ha già riaperto lo spazio aereo. Preavvisando gli Usa dell’imminente attacco, lo Stato ebraico ha assicurato che non avrebbe colpito i siti nucleari iraniani. Usa: “Da noi nessun ok all’attacco”.

Media Usa: “Israele ha lanciato un attacco contro l’Iran”

Israele ha lanciato un attacco contro l’Iran. Lo hanno reso noto i media americani. L’Iran ha attivato la propria difesa aerea dopo le notizie di un’esplosione. Lo stato islamico ha anche chiuso lo spazio aereo su Teheran e altre città. Attacchi nel sud della Siria vengono registrati da attivisti locali citati dall’Afp.

Iran, abbattuti droni ‘ma nessun missile per ora’

Alcuni droni sono stati “abbattuti con successo” dalla difesa aerea iraniana, ma non ci sono informazioni riguardo un possibile attacco missilistico “al momento”. Lo afferma il portavoce dell’agenzia spaziale iraniana. “Al momento non c’è stato alcun attacco aereo al di fuori di Esfahan e in altre regioni del Paese”, ha detto Hossein Dalirian in un messaggio pubblicato su X.

Iran, siti nucleari vicino Esfahan in ‘totale sicurezza’

I siti nucleari nei pressi di Esfahan sono in “totale sicurezza”. Lo rendono noto le autorità iraniane citate dai media locali. Una fonte militare ha riferito a Fox News che l’attacco israeliano condotto in Iran è “limitato”. Il Pentagono, per il momento, non ha ancora confermato il raid.

Usa, avvisati da Israele di ritorsioni ma da noi nessun ok

Ieri Israele aveva avvisato gli Stati Uniti che avrebbe compiuto ritorsioni contro l’Iran nei prossimi giorni: lo riferisce la Cnn citando un alto dirigente americano. “Non abbiamo approvato la risposta”, ha detto la fonte.

Esercito israeliano, nessun commento ‘per il momento’

L’esercito israeliano ha affermato di non voler commentare “per il momento” le esplosioni registrate nei pressi di una base militare nel centro dell’Iran.

“Non abbiamo alcun commento da fare per il momento”, ha detto un portavoce dell’esercito”.

Nyt, colpita base aerea militare vicino a Esfahan

Tre funzionari iraniani hanno confermato che un attacco ha colpito una base aerea militare vicino alla città di Esfahan, nell’Iran centrale, ma non hanno detto quale Paese abbia organizzato il raid. Lo riferisce il New York Times.

Media Iran, nessuna grande esplosione a Esfahan

Non si sono verificate grandi esplosioni a Esfahan e solo alcuni vetri delle finestre degli edifici governativi sono stati rotti dopo gli attacchi di droni nella città di Ghahjaverestan, nel nord-est di Isfahan, vicino al luogo in cui si trova l’aeroporto di Isfahan e l’ottava divisione dell’aeronautica militare. Lo scrive l’agenzia iraniana Tasnim. In seguito al rumore delle esplosioni a Tabriz, i media statali iraniani hanno riferito che il suono era legato alla difesa aerea dopo che “un oggetto sospetto” è stato visto volare sopra la città. Video pubblicati da Tasnim mostrano l’autostrada e una centrale nucleare senza problemi.

Fonte: Ansa