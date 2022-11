Ischia, Pichetto: “In un paese civile non si dovrebbe morire di pioggia”

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci sarà in Senato giovedì per un'informativa sulla tragedia di Ischia

Il ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare, Nello Musumeci, sarà in Aula al Senato giovedì alle 11.30 per un’informativa sulla vicenda di Ischia. Intanto, proseguono senza esito le ricerche dei 4 dispersi. Otto le vittime accertate.

Ischia, Pichetto: “Non è più tempo di ignorare illeciti”

“In un paese civile non si dovrebbe morire di pioggia. Se accade così spesso significa che, fermi restando gli effetti dei cambiamenti climatici, che enfatizzano gli eventi meteo estremi, non si è operato bene a livello di governo centrale, di Regioni e di enti locali. Non è più tempo di passare sopra a illeciti urbanistici che possono trasformarsi in elementi di nuove tragedie”.

Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, spiegando le linee programmatiche del suo Ministero alla Commissione Ambiente del Senato. “Ci sono abusi e abusi, taluni gravi ed altri ancora veniali – ha detto ancora il ministro -. Chi ha compiti di vigilanza sul territorio deve evitare che si creino o aggravino situazioni di rischio. Il dissesto idrogeologico è una emergenza nazionale che lo Stato non ha saputo affrontare efficacemente. Non è una battaglia di parte, non è una bandiera ideologica: deve essere un impegno di tutti noi al Governo, in Parlamento, nelle Regioni e negli enti locali, ma anche di tutti i cittadini”.

Casamicciola: nelle prossime ore piano di emergenza per zona rossa

Parte della popolazione di Casamicciola potrebbe essere ospitata, in via precauzionale, in strutture alberghiere di tutta l’isola di Ischia e nei palazzetti dello sport in caso di ulteriore allerta. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso della conferenza stampa tenuto al termine del vertice presieduto oggi a Casamicciola.

L’evacuazione sarà prevista dal piano di emergenza di protezione civile che sarà adottato nelle prossime per quell’area rossa – ovvero quella a maggiore rischio – che sarà riperimetrata.

Tutte procedure da concludere nel giro di pochi giorni: infatti a fine settimana è previsto un peggioramento delle condizioni meteo e per questo sarà necessario adottare ogni misura per mettere la popolazione interessata in sicurezza. Evacuazione, è stato precisato, che sarà temporaneamente, ovvero solo nel periodo di peggioramento del tempo.

